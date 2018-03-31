الطقس في مملكة البحرين: مغبر مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 31 مارس/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون مغبرا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، وغائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من النهار.







الرياح: شمالية غربية من 20 إلى 25 عقدة وتصل من 28 إلى 33 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 29 م الصغرى 22 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 25%.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح شديدة السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس: 5:29 صباحا ... وغروب الشمس 5:54 مساءا.









خ.أ



بنا 0423 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/03/31 - 08 : 08 AM