القبض على خمسة أشخاص مشتبه بتورطهم بإنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة المنامة في 30 مارس/ بنا / بناءاً على القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ،وتنفيذاً لتعليمات معالي وزير الداخلية والتي تقضي باتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة ، أعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه تم القبض على خمسة أشخاص ، مشتبه بتورطهم بإنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص ، وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة.

والمقبوض عليهم ، هم:

1- عبدالعزيز صلاح عبدالعزيز الشامري (موظف حكومي)

2- محمد عبدالله سالم أحمد الشرقاوي (موظف حكومي)

3- عبدالعزيز محمد مطر جاسم الشاوش (موظف حكومي)

4- ظافر حمد فهد خميس الزياني (عاطل)

5- أحمد عبدالله محمد خليل البنخليل (موظف بالقطاع الخاص).

وأوضح أن التحريات دلت على قيام بعضهم بإنشاء هذه الحسابات على موقع "تويتر" ونشر التغريدات المسيئة، فيما قام البعض الآخر بتزويد القائمين على هذه الحسابات بالمعلومات والمساعدة في نشرها، منوها إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم والأجهزة المضبوطة بحوزتهم إلى النيابة العامة، فيما لا تزال التحريات، مستمرة للقبض على بقية المتورطين في هذه الوقائع.

وشدد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على أنه سيتم نشر أسماء وصور كل من يتورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم، والتي تضرب في صميم السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي .



عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/31 - 05 : 12 AM