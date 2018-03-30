النيابة العامة: حبس شخص سبعة أيام على ذمة التحقيق لنشره تغريدات مسيئة من خلال "تويتر" المنامة في 30 مارس/ بنا / صرح محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده توصل تحرياتهم عن قيام شخص بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يقوم من خلاله بنشر تغريدات مسيئة للأشخاص وتتضمن تحريضاً وإثارة للفتنة.







وقد باشرت النيابة العامة استجواب المتهم بعد القبض عليه وضبط أجهزته وبمواجهته بما آلت اليه التحريات أقر صلته بالحساب والتغريدات المنشورة فيه فأمرت النيابة العامة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق وفحص وتفريغ أجهزته الإلكترونية وجاري استكمال التحقيقات في القضية.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1852 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/30 - 56 : 09 PM