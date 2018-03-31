موسكو تطرد أربعة دبلوماسيين كنديين في إجراء مضاد موسكو في 30 مارس / بنا / أعلنت موسكو اليوم طرد أربعة أعضاء في البعثة الدبلوماسية الكندية في روسيا رداً على إعلان أوتاوا يوم الاثنين طرد أربعة دبلوماسيين روس مُعتمَدين في كندا.







ونقل موقع راديو كندا عن الناطق باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية آدم أوستن، قوله "سنفعل كل ما بوسعنا لدعم الأشخاص المعنيين وعائلاتهم عند عودتهم إلى كندا".



وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد أصدرت بياناً في الرابع عشر من الشهر الجاري أكدت فيه على "الدعم الكامل" للمملكة المتحدة في قضية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً) في مدينة ساليسبري البريطانية.



ع ذ



بنا 1850 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/30 - 57 : 09 PM