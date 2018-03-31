السلطات الايطالية تعلن أن روسيا اصدرت قرارا بطرد دبلوماسييْن إيطالييْن روما في 30 مارس / بنا / أعلنت إيطاليا أن السلطات الروسية أصدرت قرارا بطرد مسؤولين اثنين في سفارتها بموسكو ومنحتهما أسبوعا لمغادرة أراضيها.



وذكرت وكالة الانباء الايطالية "آكي " ان السلطات في روما قالت إن مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية استدعى القائم بالأعمال في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي اليوم الجمعة وابلغه شفهيا بقرار طرد دبلوماسيين إيطاليين.







ويأتي هذا القرار ردا على إعلان الخارجية الإيطالية طرد عددا مماثلا من أعضاء السفارة الروسية لدى روما، على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.



وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أوردت في مذكرة قبل أيام أنه " في أعقاب النتائج التي توصل إليها المجلس الأوروبي في 22 – 23 مارس الجاري، وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أخطر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بقرار طرد اثنين من المسؤولين في السفارة الروسية من الأراضي الإيطالية في غضون أسبوع ".



وكان زعيم رابطة الشمال الايطالية ماتّيو سالفيني قد انتقد قرار الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها المتضامن مع بريطانيا، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أن " عزل ومقاطعة روسيا لا يحل المشاكل، بل يفاقمها، على حد وصفه.



ع ذ



بنا 1841 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/30 - 49 : 09 PM