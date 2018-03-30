رئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية تنعي استشهاد مدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الخامسة مأرب في 30 مارس / بنا / نعت رئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية استشهاد مدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الخامسة المقدم حذيفة الضباري، وهو يؤدي واجبه في ميادين القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ميدي.





وبحسب وكالة الانباء اليمنية " سبأ "، عدد بيان النعي مناقب الشهيد وبطولاته في الدفاع عن وطنه وأمته حاملاً روحه على كفه حتى لاقى ربه شهيداً في ميدان الشرف مقبلاً غير مدبر والتحق بمن سبقه من الشهداء الأبطال. وذكر أن الشهيد البطل كان نموذجًا في السلوك والأخلاق ويحظى بحب واحترام الجميع، ومثالاً في الإقدام والإخلاص في تقديم واجبه الوطني ضد أعداء الوطن والحرية والكرامة.

وأعرب بيان النعي عن عظيم الأسى المواساة لأسرة الشهيد بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم وأهله وذويه وكافه محبيه الصبر والسلوان.





ع ذ



بنا 1803 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/30 - 11 : 09 PM