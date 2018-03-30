إغلاق باب طعون نتائج اللجان العامة للانتخابات الرئاسية المصرية دون أي طعن القاهرة في 30 مارس / بنا / أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إغلاق باب تلقى الطعون من مرشحي الرئاسة على قرارات ونتائج اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية 2018، استعدادا لإعلان النتائج النهائية يوم الاثنين المقبل.







وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، المستشار محمود الشريف، في بيان، إن الهيئة لم تتلق أي طعون على نتائج اللجان العامة خلال الفترة الرسمية للطعن، وإنها كانت قد حددت غدا وبعد غد، السبت والأحد، لنظر الطعون حال وجودها، ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل .



وأضاف المتحدث أن نتائج المحافظات وصلت لمقر الهيئة، باستثناء الوادي الجديد، نظرا لبُعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، متابعا: " الهيئة انتهت من تجميع باقي النتائج ومراجعتها بشكل دقيق، بعد إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج، ومن المقرر أن تعلن النتائج والإحصائيات الرسمية خلال المؤتمر الصحفي يوم الاثنين " .





ع ذ



بنا 1751 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/30 - 57 : 08 PM