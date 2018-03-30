الأزهر الشريف يدين بشدة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمظاهرات والمسيرات السلمية الفلسطينية القاهرة في 30 مارس / بنا / دان الأزهر الشريف بشدة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، اليوم الجمعة، للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ (يوم الأرض) ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى.







وشدد الأزهر في بيان أصدره اليوم على دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وانتفاضته الباسلة ضد سياسة مصادرة الأراضي والتهويد التي تنتهجها قوات الاحتلال، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، كما يجب على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسئولياته في وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.



وأعرب الأزهر، عن خالص العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني المناضل، سائلًا الله- تعالى- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



ع ذ



بنا 1747 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/30 - 50 : 08 PM