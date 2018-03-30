الكشف عن حسابات التواصل الاجتماعي شرط للحصول على تأشيرة اميركية واشنطن في 30 مارس/بنا/- نشرت وزارة الخارجية الامريكية خطة اليوم الجمعة من المتوقع تطبيقها اعتبارا من 29 مايو المقبل تطلب بموجبها للراغبين في الحصول على تأشيرة اميركية الافصاح عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وارقام هواتفهم السابقة وحساباتهم البريدية الالكترونية في إجراء جديد يطال 10 ملايين شخص سنويا.







وبموجب خطة الوزارة سيتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة سواء للزيارة او كمهاجرين محتملين ملء قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والتعريف على أي منصات يستخدمونها واي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ الاستمارة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح حزمة من القواعد الجديدة العام الماضي للتدقيق الشديد يطال المهاجرين المتقدمين بالتأشيرات وغير المهاجرين على حد سواء فيما اعتبرته جمعيات حقوقية بانه يتعارض مع الخصوصية.





س.ي



بنا 1741 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/30 - 52 : 08 PM