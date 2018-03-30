عروض (الكاو بوي) في معرض (مراعي4) تجتذب آلاف الجمهور في عروض شيقة المنامة في 30 مارس/ بنا / رفع رئيس فريق عروض " الكاو بوي " السيد حسين العلوي أسمى آيات الشكر والعرفان الى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لرعايته لمعرض (مراعي4) والدعم اللامحدود من لدن جلالته لرياضة الخيل.





وأوضح العلوي أن عروض الخيل اجتذبت على مدى الأيام الثلاثة من بدء المعرض عشرات الآلاف من الجماهير التي استمتعت بعروض "الكاو بوي" التي قدمتها مدرسة المحرق للفروسية ومسابقة "ناصر 11".

وأشار العلوي الى أن الجماهير ملأت المدرجات خلال العروض التي قدمها أكثر من 11 فارس من الفرسان المحترفين في عروض "الكاو بوي" بفنونها الثلاثة (عروض الهنود الحمر، وعروض الخيل المكسيكية وعروض رعاة البقر الأمريكية)، مشيرا الى أن الجماهير كانت تتفاعل مع العروض بصورة كبيرة ومشوقة.

وتابع العلوي قائلا " نقدم على مدى الأيام الأربعة التالية لافتتاح جلالة الملك المفدى عروض يومية على مرحلتين، حيث يبدأ العرض الأول في الرابعة والنصف عصرا، فيما يبدأ العرض الثاني في تمام السادسة مساءا "

وأردف " كما نقوم بتقديم مسابقة هي عبارة عن تصفيات تحت عنوان "ناصر 11" خلال أيام العرض يتنافس عليها عدد من المحترفين في رياضة الخيل وتستمر حتى يوم غد (السبت) لتكريم الفائزين في هذه التصفيات.

وعما إذا كان هناك فرق بين عروض الكاو بوي بين العرض المكسيكي وعرض هنود الحمر وعرض رعاة البقر الأمريكي قال " نعم يوجد عدة فروق متصلة أساسا بأصالة هذه الرياضة المستمدة من بيئتها الأم، سواء فيما يتعلق باللباس أو تصرف الفرسان على صهوات الجياد أو الأداء، وكل ذلك له معايير معتمدة لدى الفرسان المحترفين "

وأكد العلوي أن هناك عدد كبير من الفرسان البحرينيين المهتمين بهذه الرياضة وأن جمهورها كبير جدا على مستوى مملكة البحرين، مشيدا بالاهتمام من قبل القيادة برياضة الخيل عموما والدعم الذي يلاقونه في مثل هذه الفعاليات.





ن.ع/ع ذ



بنا 1729 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/30 - 47 : 08 PM