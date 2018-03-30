أكثر من ٥٠ ألفا زاروا "مراعي" في يومه الثالث .. وزير الأشغال يتفقد المعرض ويثمن الرعاية الملكية له المنامة في 30 مارس/ بنا / تفقد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سير العمل في اليوم الثالث من معرض البحرين للإنتاج الحيواني مثمنا الرعاية الملكية السامية والتي أسهمت في نجاح المعرض تجاريا وجماهيريا.











وأكد خلف أن الرعاية السامية لجلالة الملك مثلت أكبر دافع لمضاعفة العمل في سبيل تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في الانتاج المحلي على مختلف المستويات.



وأشاد بمستوى التنظيم في المعرض والحضور الجماهيري الذي فاق التوقعات بعد أن تجاوز الحضور في يوم المعرض الثالث أكثر من ٥٠ ألف زائر غصت بهم أرجاء المعرض.



وتفقد الوزير خلف خلال جولته في أرجاء المعرض كل الأقسام مؤكدا على ضرورة استثمار هذا الزخم في برامج عملية تسهم في الارتقاء بالإنتاج الحيواني في البلاد منوها بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال.



وشدد على أن المعرض محطة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الارتقاء بواقع الانتاج كما وكيفا.



وحضر الوزير جانبا من العروض الفنية على هامش المعرض.



كما قام وزير الأشغال بتكريم الفائزين في مسابقة التجمع البحريني للببغاوات وطيور الحب، وزار قرية الكاوبوي التي بنيت من خلال اعادة تدوير الأخشاب والمخلفات مشيدا بفكرة بنائها والأدوات المستخدمة فيها.





ن.ع/س.ي/ع ذ



بنا 1734 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/30 - 45 : 08 PM