مقتل اثنين واصابة 5 من قوات التحالف الغربي في شمال سوريا واشنطن في 30 مارس/بنا/قال مسؤولان أمريكيان اليوم الجمعة إن جنديا أمريكيا وشخصا آخر من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش قتلا في انفجار عبوة ناسفة في سوريا.







وقال المسؤولان إن أحد القتيلين اللذين سقطا في الانفجار الذي وقع أمس الخميس أمريكي وإن الحادثة وقعت قرب مدينة منبج بشمال سوريا وأحجم المسؤولان عن التعليق على جنسية الآخر.



وأفاد بيان للتحالف اليوم ان اثنين من أفراده قتلا وأصيب خمسة آخرون في سوريا، لكنه لم يذكر جنسياتهم وذكر أن المصابين نقلوا من الموقع لتلقي العلاج اللازم.





س.ي



بنا 1643 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/30 - 24 : 08 PM