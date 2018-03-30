الشيخ خالد بن حمود يفتتح فندق "ذا غروف" رسمياً في أمواج المنامة في 30 مارس/ بنا / افتتح سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، فندق "ذا غروف"، أحدث فندق عصري من فئة 5 نجوم الذي يوفر ضيافة عربية أصيلة تحت شعار (البيت بيتك) في مملكة البحرين، وذلك خلال حفل التدشين الرسمي الذي حضره عدد من المسؤولين والسفراء ورجال الاعمال بمبنى الفندق في جزر أمواج.







وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح أحدث فندق عصري من فئة 5 نجوم في مملكة البحرين "ذا غروف"، ونشكر الاستاذ خالد آل شريف وجميع من ساهم في انشاء الفندق والذي يعتبر اضافة الى البنية التحتية لقطاع السياحة بالاضافة الى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة على الخارطة السياحية الاقليمية والعالمية. وإننا نتطلع قُدماً لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم والنمو للقطاع السياحي والذي يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية الى زيادة أعداد الزوار، وذلك عبر افتتاح فندق "ذا غروف" وانضمامه الى قائمة الفنادق الرائدة بالمملكة."



يتميز الفندق بموقعه المثالي كونه يطل على مرسى جزر أمواج من جهة وعلى بحيرة اللاغون من جهة اخرى كما يحتوي على شاطئ خاص لممارسة مختلف الرياضات المائية، علاوة على قربه من مطار البحرين الدولي. ويُعد فندق "ذا غروف" الوجهة المثالية لعقد إجتماعات العمل كونه يحتوي على صالة تنفيذية ومركز رجال الأعمال، و5 أجنحة للشركات مصممة بأفضل المواصفات العالمية، ومجهزة بأحدث التقنيات، وتسع لحوالي 20 الى 650 شخص بالاضافة الى الاطلالة الرائعة من الطابق 13، وتوفر خدمة انترنت لاسلكي عالي السرعة، بالاضافة الى تقديم أطعمة ومشروبات مجانية طوال اليوم.



ويشتمل الفندق على 202 غرفة وجناح فاخر تتراوح مساحتها ما بين 42 وحتى 182 متر مربع وتتمتع بإطلالة بحرية حيث تحتوي الأجنحة الرئاسية والملكية على غرفة البخار والساونا الخاصة بهما، وقاعة مناسبات فخمة تبلغ مساحتها 1,020 متر مربع وتتسع لحوالي 650 شخص. بالاضافة الى مطعم يتميز بمساحاته الواسعة الداخلية والخارجية وبتصاميم الأرابيسك الأصيلة. ويتضمن النادي الصحي مسبح لا متناهي ذو إطلالة بانورامية، وصالة ألعاب تشتمل على أحدث الأجهزة والمعدات الرياضية، وجاكوزي، وساونا، وغرفة بخار، بالإضافة الى توفير خدمة المساج في منطقة السبا التي تنقسم الى قسمين منفصلين للنساء والرجال.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1628 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/03/30 - 59 : 07 PM