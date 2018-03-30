العسومى: الانتخابات المصرية الرئاسية جرت بشكل شفاف وممتاز القاهرة في 30 مارس/ بنا / أكد السيد عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية أن تقييم الوفد بأن الانتخابات جرت بشكل شفاف وممتاز.





وقال رئيس وفد متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية السيد عادل العسومي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن نتائج متابعة الانتخابات المصرية إن وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات كان مكونا من 14 عضوا بالبرلمان من 12 دول عربية.



وأوضح ان الوفد زار 453 لجنة انتخابية في أربع محافظات، وأعد تقريرا عن سير الانتخابات، مشيرا الى أن التقرير النهائي سيرفعه لرئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي،والذي سيقوم بدورة برفعة الى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية.



وهنأ العسومي الشعب المصري بنجاح الانتخابات ، منوها بتعاون المسؤولين المصريين مع وفد البرلمان العربي .



واضاف نائب رئيس البرلمان العربي إن البرلمان سبق ان تابع الانتخابات الرئاسية عام 2014 والاستفتاء على الدستور، موضحا أن هذه الانتخابات هي الأفضل في سلسلة الاستحقاقات الديمقراطية في مصر في السنوات الأخيرة من حيث الشفافية، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستعزز مكانة مصر الديمقراطية.



وأكد أن البرلمان العربي تعامل مع الانتخابات بكل أمانة وشفافية وحيادية ومهنية وكان تقرير الوفد ايجابيا، وتم الاجتماع مع المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت للوفد والاطراف الاخرى كل سبل الشفافية، ولم يكن هناك اي محظورات امامنا بل فتحوا جميع اللجان للمتابعة، وكنا مخولين ان ندخل جميع اللجان دون اية عوائق.



واشاد السيد عادل العسومي بالتأمين الجيد للجان الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي للناخبين الذين يحتاجون للدعم سواء كبار السن او ذوي الاحتياجات خاصة.



وأضاف أن البرلمان العربي اتبع المهنية في متابعة سير الانتخابات ولَم يلاحظ الوفد اي شيء يؤثر أو يوجه الناخبين وهذا الأداء الجيد يحسب للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1628 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/30 - 53 : 08 PM