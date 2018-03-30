رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم : اختيار حكامنا للمونديال تأكيد على تميز الصافرة البحرينية المنامة في 30 مارس / بنا / أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن اختيار طاقمنا المونديالي المكون من حكم الساحة الدولي نواف شكر الله والحكم المساعد الدولي ياسر تلفت؛ للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2018، يعد إنجازا من ضمن الإنجازات المتواصلة للكرة البحرينية.



وأشار الشيخ علي بن خليفة إلى أن تواجد الطاقم التحكيمي للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم يضاف للمكتسبات المتعددة التي حققتها الكرة البحرينية بفضل الدعم المقدم من قبل القيادة الرشيدة ودعم ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.



وأشاد رئيس الاتحاد بدعم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مشيرا إلى أن دعم معاليه كان له أبلغ الأثر في التواجد الآسيوي الكبير للحكام بنهائيات كأس العالم 2018، إذ سيشارك 16 حكما آسيويا بينهم البحرينيان نواف شكر الله وياسر تلفت، ومؤكدا أن ذلك يعكس التطور الكبير لقطاع التحكيم في الكرة الآسيوية.



وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن الصافرة البحرينية باتت تحتل مكانة مرموقة على جميع الأصعدة، وذلك بفضل ما ظهرت به من أداء مميز وسمعة طيبة تمكنت على إثره من كسب الثقة الدولية، مؤكدا أن التواجد في النهائيات العالمية للمرة الثانية على التوالي خير دليل على ذلك.



ونوه رئيس الاتحاد بالإنجاز الجديد للتحكيم البحريني مؤكدا أنه يضاف لسلسلة التمثيل المشرف لحكامنا في مختلف المحافل، مشيرا إلى أن الصافرة البحرينية باتت خير سفير للكرة البحرينية عبر تواجدها في مختلف الأحداث الدولية والقارية والإقليمية.



وهنأ رئيس الاتحاد الحكمان نواف شكر الله وياسر تلفت بمناسبة اختيارهما للمشاركة في كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا، مؤكدا أن الاختيار يعكس المشوار المميز لهما من خلال أدائهما الإيجابي في مختلف الاستحقاقات، والذي نالوا على إثره الثقة الدولية في التواجد بأكبر محفل كروي عالمي.



وأعرب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن ثقته في الظهور الإيجابي والمميز لطاقمنا، متمنيا لهما التوفيق في إبراز التحكيم البحريني على مستوى لعبة كرة القدم، ومؤكدا أن ذلك يعد دافعا لجميع الحكام البحرينيين لمواصلة خط التميز والتواجد في مختلف المحافل.



ت/و



م.ا.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1625 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/03/30 - 34 : 07 PM