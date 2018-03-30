مدير شرطة المحرق يطلع وفداً من "شرطة الخميس" على تجربة مكتب حماية الأسرة المنامة في 30 مارس/ بنا / أطلع مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، وفداً من مركز شرطة الخميس على تجربة المديرية في مجال خدمات مكتب حماية الأسرة.

وأكد مدير عام شرطة المحرق خلال استقباله الوفد ، أن إنشاء مكتب حماية الأسرة جاء لتوفير الخصوصية للأسر، حيث أن ضحايا العنف المنزلي والأطفال المتعرضين لاعتداءات قد يترددون في الحديث إلى الشرطة، وهو ما دفع شرطة المحرق إلى إنشاء هذا المكتب لتشجيع الضحايا لتقديم بلاغاتهم وتوفير الخصوصية التامة لهم.



واستعرض مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق ما يميز المكتب من خدمات نوعية تهدف إلى توفير الحماية للضحية والمحافظة على حقوقها والسعي إلى تحقيق البيئة الملائمة للتوافق الأسري، بالإضافة إلى إطلاع الوفد على اختصاص المكتب و آلية عمله و التدابير المتبعة في توفير الحماية للضحية منذ استلام البلاغ وحتى انتهاء القضية.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1623 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/30 - 43 : 07 PM