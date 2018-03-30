الإعدام لقاتل متسلسل في شمالي الصين لانتشو/ الصين في 30 مارس / بنا / أصدرت محكمة في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين اليوم الجمعة، حكما بالإعدام بحق رجل أدين بارتكاب سلسلة من جرائم القتل والسطو والاغتصاب والتمثيل بالجثث.







وذكرت وكالة انباء " شينخوا " الصينية ان قاو تشنغ يونغ البالغ من العمر 53 سنة، أدين بارتكاب جرائم في مقاطعة قانسو ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم المجاورة لها، حيث قتل 11 سيدة بين مايو 1988 وفبراير 2002، وفقا لمحكمة الشعب المتوسطة في مدينة بايين.



وقالت المحكمة إن المجرم قتل ضحاياه للتغطية على عمليات السرقة والاغتصاب التي ارتكبها في بايين بقانسو و باوتو في منغوليا الداخلية.



واعترف قاو في المحكمة الشعبية المتوسطة بمدينة بايين، وقال إنه لن يتقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر بحقه.



وقامت الشرطة بمطاردة قاو لمدة 28 سنة حتى ارتكب أحد أقاربه جريمة وخضع لاختبار الحمض النووي عام 2015، ما تسبب في اعتقاله في أغسطس 2016.



ع ذ



بنا 1558 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/30 - 02 : 07 PM