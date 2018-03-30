ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الى 12 شهيدا واصابة أكثر من 1100 في قطاع غزة غزة في 30 مارس / بنا / ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذي استشهدوا اليوم الى 12 شهيدا وإصابة أكثر من 1100 آخرين اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود القناصة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.







ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفيات القطاع أن الشهداء هم : وحيد أبو سمور(27عاماً)، محمد كمال النجار (25عاماً)، أمين منصور أبو معمر (22عاماً)، محمد نعيم أبو عمرو (27عاماً)، جهاد أحمد فرينة (34عاماً)، محمود سعدي رُحمي (33عاماً)، إبراهيم أبو شعر (22عاماً)، عبد الفتاح بهجت عبد النبي (18عاماً) والفتى أحمد إبراهيم عودة (16عاماً)، عبد القادر مرضي الحواجري (42عاماً)، ساري وليد أبو عودة وحمدان إسماعيل أبو عمشة.



واضافت الوكالة أن أكثر من (1100) مواطن أصيبوا بجروح بينهم (10) على الأقل بحال الخطر جراء إصاباتهم بالرصاص في الأجزاء العلوية من الجسم، ويتلقون العلاج في مختلف مستشفيات القطاع.



واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقعين بقذيفتين شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين المجاورة.



وأكد المراسل أن تظاهرات ومسيرات عمت مختلف مناطق القطاع وتوجهت إلى المناطق الحدودية إحياءً للذكرى الـ 42 ليوم الارض الخالد.







ع ذ



بنا 1552 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/30 - 59 : 06 PM