تسجيل اصابتين جديدتين بانفلونزا الطيور بالسعودية الرياض في 30 مارس / بنا / أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل إصابتين جديدتين في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في الرياض والخرج.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الوزارة قولها إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12739 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 169حالة، في حين جرى التخلص من 28783 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغا واحدا و7 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة.





ع ذ



بنا 1442 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/30 - 10 : 06 PM