مقاتلات "التحالف" تدمر مخازن أسلحة وآليات عسكرية للحوثيين في جبهة الساحل الغربي عدن في 30 مارس / بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي لليمن.







وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه إضافة إلى استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي في مزارع تابعة لمديرية التحيتا مما أسفر عن مصرع العشرات منهم في ضربات نوعية وقاسمة أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرهم .. كما دمرت المقاتلات آليات ومركبات عسكرية محملة بالذخائر والأسلحة في مناطق الفازة والمغرس بجبهة الساحل الغربي لليمن.



وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها إضافة إلى تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في جبهات القتال بالساحل الغربي وانهاك قدراتهم العسكرية.







س.ي



بنا 1356 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/30 - 04 : 05 PM