العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد: نقف بحزم في وجه الدعوات المشبوهة والتعرض لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك وسيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد خط احمر المنامة في 30 مارس/ بنا / صرح العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بأنه نظراً لما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات خبيثة في زرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات، والتي تقتضي الوقوف بحزم في وجه هذه الدعوات المشبوهة التي تستهدف تقويض العلاقات المتينة والراسخة بين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد اَل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك بين اطياف المجتمع البحريني المسالم.



وعليه نهيب بكافة المواطنين الكرام، عدم الإلتفات إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والمثيرة للفتنة وما تبثه من شائعات وأكاذيب مسيئة لمملكة البحرين قيادةً وشعبا والخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، مشددين على أهمية اتخاذ الجهات المعنية أقصى درجات الصرامة والحزم ضد كل ما يهدد ويقوض السلم الأهلي والمجتمعي ويسعى لبث الفتن.



وأكد سموه : " اننا في الوقت ذاته لن نتهاون مع كل من يحاول العبث بأركان الدولة والنيل من الذات الملكية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد اَل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ‎ونحذر بشده أي طرف كان من الزج بأسمنا في هذه الفتنه والحديث بلساننا بأي شكل من الأشكال " .



ع ذ



بنا 1350 جمت 30/03/2018







عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/30 - 59 : 04 PM