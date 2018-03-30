مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية: نسعى للحد من جرائم الشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون و الوقاية من هذه الجرائم المنامة في 30 مارس/ بنا/ أفادت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية أن "الجرائم الالكترونية تشير عموماً إلى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب أو شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة".





وأضافت " يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على نطاق واسع كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات ، آو الاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من و إلى أي جهاز حاسوب، أو إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، بالإضافة الى إساءة استخدام الأجهزة والتزوير كسرقة الهوية، وأخيرا الاحتيال الالكتروني".



وقالت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أنها "تحرص للسعي من الحد من جرائم الشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، كما أنها المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة جرائم الحاسوب في مملكة البحرين وحل المسائل القانونية و التحقيق في الجرائم التي أثارها الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات المستحدثة؛ وكذلك إحالة القضايا للنيابة العامة، بالإضافة إلى التعليق وإقتراح التشريعات، والشروع والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الحاسوبية".



وتكمن رسالة الإدارة في حماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الآفة، بالإضافة الى إستغلال عامل الوقاية في الحد من هذه الجرائم من خلال التوعية الفعالة والمستمرة لجميع مكونات المجتمع لتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الجرائم ، فانتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي الى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وأمنه الوطني ، وتتسبب الجرائم الالكترونية أيضا بالتفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير أو إشاعة الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الانترنت ووسائل الاتصالات وغيرها العديد من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.



ويعتبر حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.



ح ب/خ.أ



بنا 1249 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/30 - 01 : 04 PM