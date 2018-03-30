الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني موسكو في 30 مارس/بنا/ استدعت وزارة الخارجية الروسية في موسكو السفير الألماني، حسبما ذكر متحدث باسم السفارة اليوم الجمعة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وذلك على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين روسيا والغرب، ومن المتوقع أن تعلن روسيا طردها لدبلوماسيين ألمان.



وكانت روسيا أعلنت مساء أمس الخميس طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، كرد فعل على قرار نحو 25 دولة بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بطرد أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا.



وكانت ألمانيا أعلنت مؤخرا طرد أربعة دبلوماسيين روس.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستطرد دبلوماسيين بنفس عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم.



ويأتي ذلك في إطار الخلاف بين الغرب وروسيا بشأن تسميم العميل الروسي المزودج السابق سيجري سكريبال في بريطانيا، وتتهم لندن موسكو بالتورط في الواقعة، بينما تنفي موسكو ذلك، فيما لا تزال الأزمة مستمرة دون توقعات بفرص حل لها في الوقت الحالي.



خ.أ



بنا 1040 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/03/30 - 47 : 01 PM