الطقس في البحرين سيتأثر صباح السبت الباكر بهبوب رياح شمالية غربية من نشط إلى قوية السرعة المنامة في 30 مارس/ بنا/ توقعت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن تتأثر المملكة صباح يوم غد السبت الباكر بهبوب رياح شمالية غربية من نشط إلى قوية السرعة، وتصل إلى شديدة السرعة أحياناً وتكون مصحوبة بالغبار، وقد يكون كثيفاً في البداية مع تصاعد الأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر أو أقل وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الشهر، ثم تبدأ سرعة الرياح بالانخفاض التدريجي بدءاً من يوم الأثنين.



وفي ذات السياق أهابت إدارة الإرصاد الجوية المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة مرتادي البحر.



وعادة ما تشهد المنطقة في هذه الفترة من السنة والتي تمتد حتى منتصف شهر مايو والمعروفة محلياً (بالسرايات) بتقلبات جوية سريعة وذلك بسبب مرور منخفضات جوية بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة السطحية لشبه الجزيرة العربية مما يساعد على تكون السحب الرعدية الماطرة والعواصف الترابية.





ح ب/خ.أ



بنا 1027 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/30 - 30 : 01 PM