الطقس في مملكة البحرين: حار نسبيا مع بعض السحب ويتحول إلى معتدل خلال الليل المنامة في 30 مارس/ بنا / افادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون حار نسبيا مع بعض السحب ويتحول إلى معتدل خلال الليل، ومن المتوقع أن يكون مغبر في وقت لاحق وتزداد كثافته أحيانا.



الرياح : جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، وتتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من الليل، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، ويصل إلى 7 أقدام في وقت لاحق من الليل.



درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 15 %.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة وتدني الرؤية الأفقية إلى 1000متر أو أقل، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



خ.أ



بنا 1013 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/30 - 19 : 01 PM