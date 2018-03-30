اليابان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية طوكيو في 30 مارس/بنا/ دانت اليابان اليوم الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية، متعهدة بالاستمرار في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية نوريو ماروياما في بيان له اليوم "ندين بشدة هذا الاعتداء الصاروخي من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية الذي هدد أمن المدنيين ، مضيفًا أن بلاده مستمرة في التزامها بدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".



خ.أ



بنا 0935 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/30 - 50 : 12 PM