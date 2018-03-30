تنفيذ 80% من خطة العمل الاستراتيجية للجنة الوطنية للطفولة المنامة في 30 مارس/ بنا / ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للطفولة، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال صحة الطفل، وتعليمه وحمايته ورعايته وتنمية قدراته ومواهبه، وذلك التزاماً بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وجامعة البحرين، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وجمعية أمنية طفل.



وفي هذا الإطار، فقد استعرضت اللجنة الجهود المبذولة، بعد ان تم تنفيذ نحو 80% من خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، كما تم بحث إعادة مراجعة الخطة السابقة للبدء في وضع خطة للأعوام القادمة مع الأخذ في الاعتبار ما لم يتم تنفيذه ليكون موضع الأولوية.



وتم استعراض الاستعدادات والتحضيرات للتقرير الدوري المدمج الرابع والخامس والسادس لمملكة البحرين الخاص باتفاقية حقوق الطفل والذي من المفترض أن تتم مناقشته في الربع الأول من العام 2019م، من قبل لجنة حقوق الطفل الدولية في جنيف، فضلاً عن بحث برنامج التعاون مع (اليونيسف) حول برنامج الطفولة المبكرة، وكذلك المسائل التي من شأنها تعزيز الجهود التي تسهم في الارتقاء بواقع الطفولة في البحرين، وإطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمات ورعاية وحماية الطفل، بهدف تحقيق حياة كريمة مستدامة للطفل.



وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية "أن الإنجازات التي تحققت للطفل في مملكة البحرين جاءت نتيجة الاهتمام والدعم اللذان توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة بها، والتي تؤكد على الاتجاه نحو تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات لهذه الفئة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "اللجنة الوطنية للطفولة تعمل على ضمان الحماية للطفولة من كافة أشكال الإيذاء"، منوهاً بالجهود الوطنية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية ودورها في المساهمة في وضع إطار عام لمنظومة عمل متكامل لتلبية احتياجات الطفل.



وأشار الوزير إلى أن "مملكة البحرين حرصت على الاستثمار الحقيقي في أجيال المستقبل، حيث تأتي الاستراتيجية الوطنية للطفولة استكمالاً للجهود الحكومية والأهلية، الرامية إلى ضمان حقوق الطفل وخلق بيئة آمنة تمكن الأطفال من ممارسة حقوقهم، الى جانب العمل على تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تؤهل الطفل مستقبلاً ليكون عضواً فاعلاً في مجتمعه، يتمتع بروح المسؤولية والمواطنة الصالحة".



وتهدف اللجنة إلى العمل تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربويًا وثقافيًا ونفسيًا، والاختصاص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة، والعمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكلما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات، من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق التكامل وتلافي الازدواجية في مجال اختصاصها، فضلاً عن السعي لتعزيز الروابط والعلاقات مع كافة الهيئات الأهلية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين. كما تختص اللجنة بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها.





ح ب/خ.أ



بنا 0922 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/30 - 42 : 12 PM