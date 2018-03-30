الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية في محافظة صعده شمالي اليمن عدن في 30 مارس/بنا/ شن الجيش اليمني سلسة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعده شمالي اليمن.‏

‏ وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت (26 سبتمبر) إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع ‏بمديرية ‏كتاف وأسفر عن تدمير مخزنا للأسلحة هناك.‏



وأضاف المصدر أن "‏هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده، مشيرا إلى أن الغارات طالت مواقع الميليشيا ‏وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية ‏الصفراء، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبه".



وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏خلف منطقة العطف‎ ‎‎‎كانت في طريقها إلى محافظة ‏الجوف ‎‏ أسفرت عن تدمير عربتين منها.‏



خ.أ



بنا 0752 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/30 - 03 : 11 AM