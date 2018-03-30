وزير شئون الكهرباء يتلقى التهنئة من المنسق المقيم للأمم المتحدة على توصيل أول دفعة من البيوت التي تعمل بالطاقة الشمسية المنامة في 30 مارس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، حيث قدم للوزير خالص التهنئة بمناسبة توصيل أول دفعة من البيوت الاسكانية التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الحكومية من خلال نظام صافي العداد Net Metering، وهذا الانجاز يعد مؤشراً ملموساً على أرض الواقع في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومما يؤكد على امكانية الوصول إلى ما نسبته 5% من الاعتماد على الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2025م.



وقد بحث الشرقاوي مع الوزير أهمية تشجيع القطاع الخاص على دعم سوق الطاقة الشمسية والاستثمار فيها لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وصرح الشرقاوي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم وحدة الطاقة المستدامة بإمدادها بالخبرات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأضاف بأن هذا سوف يدعم مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة ويشكل دفعة إيجابية نحو تحقيق الالتزامات الدولية للبحرين خاصةً فيما يتعلق بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.



ح ب/خ.أ



بنا 0741 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/30 - 58 : 10 AM