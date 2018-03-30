ولي العهد السعودي يبحث مع ‏مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الأوضاع العامة في الشرق الأوسط نيويورك في 30 مارس/بنا/ التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمقر إقامته في نيويورك اليوم ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم السفراء فغانسوا ديالتغ مندوب فرنسا، ونيكي هيلي مندوبة أمريكا، وفاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا، وزاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا.

وحسب وكالة الانباء السعودية فإن لقاء ولي العهد بحث الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في اليمن، والانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدا سموه لممثلي الدول الكبرى "ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة"، مؤكدا التزام المملكة العربية السعودية بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما.



حضر اللقاء السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.



خ.أ



بنا 0728 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/30 - 49 : 12 PM