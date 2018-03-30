اعتصام شعبي غير مسبوق للفلسطينيين قرب الحدود بين قطاع غزة ودولة الاحتلال قطاع غزة في 30 مارس/بنا/ يشارك الفلسطينيون في اعتصام شعبي غير مسبوق اليوم الجمعة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، حيث وبدأ ألاف الفلسطينيين بالتوافد منذ ساعات الصباح الباكر إلى المناطق القريبة من السياج الفاصل بغرض تأدية صلاة الجمعة في العراء ومن ثم بدء اعتصام شعبي يعد الأول من نوعه.



ويطالب القائمون على الفعالية بعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948 وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام2007م.



وفي هذا السياق أشارت وسائل اعلامية فلسطينية إلى الاستعدادات لهذا الاعتصام بدأت منذ وقت مبكر فيما نصب مئات الخيام مرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.



كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ستة مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع دولة الكيان، وأطلق على المسيرات اسم (مسيرة العودة الكبرى) وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج وسط احتمالات لمواجهات مع قوية جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ويريد القائمون على الفعالية ألا تقتصر على اعتصام ليوم واحد بل أن يكون مفتوحا، على أن تشهد الخيام سلسلة أنشطة ثقافية وجماهيرية "تبرز الهوية الفلسطينية وتؤكد تمسك المعتصمون بمطالبهم".



وبحسب القائمين على المسيرة ستتواصل لتبلغ ذروتها في 15 أيار/مايو المقبل الذي يصادف ذكرى "النكبة" الفلسطينية.



في المقابل فإن جيش الاحتلال قد أعلن عن تعزيز قواته بمن فيهم القناصة وتزويدهم بكلاب هجومية على امتداد السياج الفاصل مع قطاع غزة تحسبا لأي محاولات لاختراق السياج الفاصل.







خ.أ



بنا 0707 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/30 - 29 : 10 AM