45 بين قتيل وجريح في حادث حريق حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين في تركيا أنقرة في 30 مارس/بنا/ لقي 15 شخصًا مصرعهم، بينما أُصيب 30 آخرون(بحسب تقديرات أولية)؛ فجر اليوم الجمعة، جرّاء تعرض حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين لحادث سير شرقي تركيا.



وبحسب وكالة الانباء التركية الرسمية (الأناضول) أن النيران اشتعلت بحافلة تقل مهاجرين قادمين عبر الحدود الإيرانية، جرّاء اصطدامها بعمود إنارة على أحد الطرق الرابطة بين ولايتي إغدير وقارص شرقي تركيا، مشيرة إلى أن المهاجرين من جنسيات أفغانية وباكستانية دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.



وهرعت سيارات الإسعاف، وفرق الإنقاذ والإطفاء، وقوات الدرك لمكان الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين والقتلى للمستشفيات القريبة من المكان.



وتمكنت فرق الانقاذ التركية من إخماد الحريق الذي اندلع بالحافلة.



خ.أ



بنا 0701 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/30 - 29 : 10 AM