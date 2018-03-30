مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 30 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقية شكر جوابية من سمو أمير دولة الكويت.



جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون الرئيس الروسي في ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو.



سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بتجديد عضوية أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين واعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي.



نائب رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية.



45 الف شخص زاروه .. طلبة المدارس يملؤون الفترة الصباحية من معرض البحرين للإنتاج الحيواني.



معرض مراعي 2018 يحفل بالكثير من المفاجآت.. النجار: سلالات ماعز متخصصة بإنتاج الحليب تعرض لأول مرة.



ابراهيم احمد لـ (بنا): معرض الإنتاج الحيواني يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والحفاظ على البيئة.



وزيرة الصحة ترعى فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار (كيف أسهم في مجتمعي).



بناء على توجيهات مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية... انطلاق الحملة التوعوية (تجنب).



مملكة البحرين تلقي بيان مجموعة الدول العربية في ختام اجتماع لجنة وضع المرأة في نيويورك.



سمو محافظ الجنوبية: إطلاق اسم سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة على المدرسة الشاملة للبنات في مدينة خليفة.



طبيب زائر يجري مجموعة من العمليات النادرة باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة في السلمانية الطبي.



مدير أركان الحرس الوطني يرعى اختتام مسابقة حركات المشاة السابعة.



قسم العيون بالسلمانية يفتتح أول عيادة لقياس قرنية العين المخروطية.



قائد قوة الحرس الملكي الخاصة يشهد حفل تخريج إحدى الدورات الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب تنظمها وزارة الداخلية‎.



سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير الأمريكي.



القائد العام يستقبل وفد اللجنة البحرينية الباكستانية‎.



القائد العام يقوم بزيارة تفقدية إلى أحدى وحدات قوة الدفاع.



الاشغال تباشر مشروع تحويل خطوط الصرف الصحي في منطقة المرفأ المالي.



أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن التسامح من سمات المشروع الاصلاحي.



جامعة الخليج العربي تقيم مؤتمر (تغير المناخ وديناميات ملوحة التربة.. التهديدات والتحديات) في أبريل المقبل.



وفد نقابي سوداني يبحث أوضاع العمالة ويطلع على تجربة سوق العمل البحرينية.



مؤتمر (حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018) يفتتح أعماله اليوم الجمعة.



14 موثقاً خاصاً يبدأون أعمالهم بعد أداء القسم أمام وزير العدل.



رئيس هيئة الأركان يشهد ختام بطولة قوة دفاع البحرين للرماية الدولية للقوس والسهم.



الوزير ميرزا يستقبل عضو مجلس النواب عيسى الكوهجي.



جامعة البحرين تشارك في (يوم التقييس العربي).



سفير المملكة لدى جمهورية اندونيسيا يشارك في الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية ٢٠١٨م.



فريق البحث العلمي بالمستشفى العسكري يجري أول بحث علمي على مستوى المملكة عن تأثير (تكميم المعدة) على مرضى السكري.



محافظ الشمالية يبحث مع أهالي عالي تسريع الطلبات الإسكانية المستحقة.



جامعة البحرين تقيم معرض (يوم المهن التخصصي لكلية الحقوق).



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إيداع تعويضات رفع الدعم عن اللحوم بداية أبريل.



















خ.أ



بنا 0455 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/30 - 12 : 09 AM