الطقس في مملكة البحرين: معتدل ولكنه حار نسبيا المنامة في 30 مارس/ بنا / افادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون معتدل ولكنه حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار.



الرياح : جنوبية الى جنوبية شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة احيانا ثم تتحول الى شمالية غربية لتصل من 15 الى 20 عقدة عند منتصف الليل.

ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 2 الى 5 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 20%.





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بنا 0308 جمت 30/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/30 - 05 : 07 AM