وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي يلتقي رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السابق الرياض في 29 مارس/ بنا / التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني اليوم ، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السابق رئيس مجلس الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ البرازيلي فرناندو كولور دي ميلو والوفد المرافق له الذي يزور الرياض حاليا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

م خ



بنا 2254 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/30 - 58 : 01 AM