الرئيس المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المقدوني القاهرة في 29 مارس/ بنا / تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره المقدوني جورجي إيفانوف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الاتصال تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.





وأضاف أن الرئيس المقدوني توجه بالتهنئة للرئيس والشعب المصري على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح، معرباً عن حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.







م خ



بنا 2249 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/30 - 56 : 01 AM