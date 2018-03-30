باكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ بحري مجنح إسلام آباد في 29 مارس/ بنا / أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة على صاروخ بحري مجنح ـ كروز ـ مطور محلياً قادر على إصابة الغواصات والسفن والأهداف على سطح الأرض.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية مساء اليوم أن التجربة أجريت على صاروخ "بابر" وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 450 كيلومتراً.

وأضاف أن الصاروخ تم إطلاقه من غواصة باكستانية في مياه البحر العربي وقد أصاب هدفه بدقة عالية، مشيراً إلى أن الصاروخ مزود بقدرة التحكم والدفع تحت سطح البحر وتقنيات الملاحة الحديثة والتحليق في الجو وإصابة هدفه بدقة عالية.





م خ



بنا 2212 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/30 - 50 : 01 AM