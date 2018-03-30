بلجيكا تدين إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية على السعودية بروكسل في 29 مارس / بنا / أدانت وزارة الخارجية البلجيكية إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي.







وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في بيان صدر فى بروكسل اليوم، عن قلقه الشديد من الهجوم الجديد من قبل الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن هذا الهجوم يظهر مرة أخرى أن انتشار الصواريخ الباليستية يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.



وأضاف أن بلجيكا تدعو إلى الاحترام الصارم للحظر المفروض على الأسلحة ضد الكيانات غير الحكومية المعينة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.





م.ح.



بنا 1906 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/29 - 19 : 10 PM