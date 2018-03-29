جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون الرئيس الروسي في ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو المنامة في 29 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ضمنها جلالته حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق، متمنيا جلالته للمصابين الشفاء العاجل.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو وما نتج عنه من وفيات وإصابات، عبَّر سموه فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته ولأسر الضحايا وللشعب الروسي الصديق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة الى معالي السيد دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي.



وبعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو وما نتج عنه من وفيات وإصابات، معربا سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامة رئيس جمهورية روسيا ولأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1839 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/29 - 42 : 09 PM