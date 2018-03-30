الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيمثل امام القضاء في قضية استغلال النفوذ باريس في 29 مارس / بنا / سيمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير ازيبرت امام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ كشفتها عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية .



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قريبة من ملف القضية ان الثلاثة سيمثلون امام القضاء بتهمة "الفساد" و"استغلال النفوذ". وهيرزوغ وازيبرت متهمان ب"انتهاك السرية المهنية". ووقع قضاة التحقيق الامر القضائي في 26 مارس.



في هذه القضية يتهم ساركوزي بانه حاول الحصول في 2014 من خلال محاميه على معلومات سرية من ازيبرت الذي كان في حينها احد كبار القضاة في محكمة النقض في اجراء لطلب استعادة كتيب جدول اعماله الذي ضبط في اطار قضية استغلال ضعف المليارديرة ليليان بيتانكور افضت الى رد الدعوى.



وتوجه الى ساركوزي اتهامات تتعلق بتمويل ليبي لحملته في 2007 ادت الى اتهامه الاسبوع الماضي.



وقد اكتشف المحققون أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان عبر ارقام هواتف جوالة حصلا عليها بهويات مزورة.



وقد طلب ساركوزي في هذه القضية باستبعاد احدى قاضيتي التحقيق كلير تيبو لانتمائها الى نقابة القضاة المصنفة يسارية والغاء عمليات التنصت. وكانت محكمة النقض صادقت على عمليات التنصت في مارس 2016 بعد معركة قضائية طويلة.



وفي مطلع 2017 مثل ساركوزي امام المحكمة لتمويل حملته الانتخابية في 2012 بصورة غير مشروعة مع 13 آخرين.



ع ذ



بنا 1804 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/29 - 26 : 09 PM