روسيا تعلن طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الامريكية في سان بطرسبورغ موسكو في 29 مارس/ بنا / أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي في موسكو لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن لافروف قوله أن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ وطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.



وأضاف لافروف: "حضر السفير الأمريكي إلى وزارتنا حيث قام نائبي سيرغي ريابكوف بإبلاغه عن التدابير المتخذة بحق الولايات المتحدة وتشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين وكذلك سحب موافقة عمل القنصلية العامة للولايات المتحدة في بطرسبورغ".





م.ح.



بنا 1737 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/29 - 53 : 08 PM