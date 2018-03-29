معرض مراعي 2018 يحفل بالكثير من المفاجآت.. النجار: سلالات ماعز متخصصة بإنتاج الحليب تعرض لأول مرة المنامة في 29 مارس / بنا / أكد رئيس الإنتاج والرعاية – وزارة الإشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وعضو اللجنة التنفيذية بمعرض الإنتاج الحيواني مراعي (٤) المهندس منير النجار أن النسخة الرابعة من معرض مراعي يستشهد مشاركة قياسية للشركات والجمعيات والاندية المحلية إلى جانب عرض سلالات حيوانية محلية مميزة وسلالات تم توطينها محليا حيث تعرض للمرة الأولى.



وأوضح النجار أن المعرض يشمل كذلك على فعاليات متنوعة ستضفي جوا من المتعة والمرح (مثل مسرحية اصدقاء مراعي) على رواد المعرض من خلال الأجنحة المختصة في التعليم والترفيه والمعارض الثقافية والفنية وتدشين كتاب كنوز الخيول.



وأضاف "أن معرض هذا العام يحفل بالكثير من العروض الفنية للجماهير الحاضرة على مدار ساعات المعرض من الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة مساء ومن بينها عرض الكوبوي يوميا من الساعة 2:30 إلى 3:30 مساء" مشيرا الى أن المعرض يتضمن أقساما مختلفة منها أقسام فنية بمشاركة فنانين ومصورين عالميين إلى جانب قسم خاص بعالم الأسماك إلى جانب خيمة ألعاب الفيديو وغير ذلك من الفعاليات المتنوعة".



وأشار النجار إلى أن من ضمن مفاجآت معرض البحرين للإنتاج الحيواني – مراعي 2018م، ولأول مرة سيتم عرض بعض من سلالات الحليب المتخصصة، التي تم استقدامها من دول المنشأ الأوربية وتأصيلها وتكييفها مع مناخ مملكة البحرين ومن ثم إنتاج جيل جديد يتمتع بالمواصفات الإنتاجية العالية ومقاوم للظروف المناخية الصعبة، ومن هذه السلالات (سلالة ماعز التوجنبيرج، الألباين، والنوبي) المعروفة بإنتاجيتها العالية للحليب حيث يعتمد عليها في صناعة الأجبان، حيث يبلغ متوسط انتاج الحليب لأنثى ماعز هذه السلالات 3 كجم حليب/ يوم خلال موسم الحليب.



كما سيكون هناك عرض لسلالات الجمال (الحجازي و الكاموري) وهي سلالات تمتاز بالألوان الجميلة والمميزة، والإذن الذي قد يبلغ 70 سنتمتر، يتم اقتنائها من قبل المربين كسلالات زينة.



ومن السلالات القزمية التي سيتم عرضها قال النجار "سيتم عرض سلالة (الصلاليات) المعروفة محلياً بالفرور العماني، والذي يمتاز بجسمه الأملس الناعم وألوانه الاستثنائية وخاصه الجيشي والمرشوش " مشددا على أن المعرض "لن يخلو المعرض من السلالات الكلاسيكية المعشوقة والمعروقة لدى أهل البحرين مثل (العارضي) حيث سنعرض منه (العطراء والشهباء والربشاء)، وسلالة (الشامي -الدمشقي)".



وأضاف "ومن سلالات ماعز اللحم ستعرض سلالة (البور) وهي سلالة معدل التحويل الغذائي فيها سريع جداً، ومذاق لحمها شبيه لمذاق لحم الماعز العربي".



ع ع



بنا 1723 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/29 - 37 : 08 PM