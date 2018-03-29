ابراهيم احمد ل /بنا/ : معرض الإنتاج الحيواني يهدف الى تعزيز الاستثمارات والحفاظ على البيئة المنامة في 29 مارس/بنا/ اقبال أكثر مما كان متوقعا حُظي به معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي 2018)، الذي أقيم بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



ففي اليوم الأول أمس الأربعاء ونهار اليوم الخميس توافدت جموع المواطنين والمقيمين وزوار المملكة الى أرض المعرض في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة حيث ضاقت المساحة الخارجية بأعداد للسيارات، في مشهد يدل على حب أهل البحرين لبيئتهم وطبيعتهم الحياتية.



وكالة أنباء البحرين (بنا) سألت القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة د. إبراهيم يوسف أحمد عن أسباب الأقبال الكبير من الزوار وتوافدهم بأعداد كبيرة على المعرض فقال " بكل تأكيد هناك أسباب كثيرة تقف وراء هذا الإقبال، ومن أهمها التنوع الكبير في المعرض من حيث مجالات المشاركة المختلفة للعارضين وما يشتمل عليه المعرض من أجنحة مختلفة وعروض فنية ومعارض داخلية تستقطب كل الأذواق والرغبات والحاجات وأصحاب الهوايات المختلفة والمتعددة".



وأوضح أحمد "أن السبب الثاني يكمن في مكان المعرض، والذي يمثل دائما يمثل أهم عنصر في نجاح المعارض بكل أنواعها، وبالتالي جذب الجمهور بكميات كبيرة، وهذا ما رأينا في أول نسخة من المعرض، إذ أن قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة التي يقام فيها المعرض مرتبطة بشبكة طرق واسعة ومهيأة تماما لاستيعاب أكبر عدد من السيارات في وقت واحد"، مبينا أن تعدد وتنوع الجانب الترفيهي في المعرض كان له دور كبير في استقطاب الزوار صغارا وكبارا، وهو ما أعطى معرض (مراعي 2018)، البعد الأسري والاجتماعي بحيث تقضي الأسر اوقاتا جميلة، وأعتقد هذا نجاح كبير للمعرض.



وأضاف القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة " المعرض وفر للأطفال والشباب والاسرة أيضا فرصا عديدة لمشاهدة الحيوانات باختلاف أنواعها، وفي الزمن الماضي هذه الحيوانات كانت في بيوتنا لكن اليوم مع التطور الكبير في أسلوب الحياة تغير هذا الشي، وهذا ما يؤكد على نجاح فكرة المعرض كونه يرسخ لدى الأسرة البحرينية حب الطبيعة والحفاظ على البيئة، وهذه واحدة من أهداف تنظيم وإقامة معرض المراعي.



وحول تصوره لنجاح المعرض بين د. إبراهيم يوسف "أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي 2018) نجح بالفعل في يومه الأول والثاني، وإن شاء الله سيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم في نسخه الأربع والمتمثلة في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، والحفاظ على البيئة وجذب أكبر من عدد من المواطنين وبالتالي ربطهم ببيئتهم، وزيادة معرفتهم بعالم الحيوان بما يسهم في الارتقاء بهذا المجال الحيوي.



كتب : خالد ابو احمد



أ.أ/س.ي



بنا 1557 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/29 - 03 : 07 PM