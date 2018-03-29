رئيس مجلس الشارقة للإعلام ل(بنا) : نسعى لإنشاء مجلس اقليمي للاتصال الحكومي لتوحيد افكارنا الشارقة في 29 مارس / بنا / أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ان المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018 تكملة لجهود المنتديات السابقة بهدف مناقشة العديد من الامور التي خدمت الشارقة والجميع من خلال تطبيق التوصيات التي تخرج من هذه المنتديات .



وقال خلال لقائه مع عدد من الصحفيين المشاركين في المنتدى : ان المنتدى يتحدث عن امور غير ملموسة الآن ، ولكن نأمل ان نلمسها في المستقبل القريب، فعن طريق هذا المنتدى نحاول ان نبحث عن الوسائل الجديدة التي نحاول ان نستثمر فيها بحيث نستطيع ان نتواصل مع جميع شرائح المجتمع، ونبحث اين تأخذنا هذه الثورة الرقمية.



وأشار الى ان هناك مطالب تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة لإنشاء شبكة تواصل تجمع دول الخليج العربي مع دول شمال افريقيا ومن الممكن تسميتها "شبكة الاتصال الاقليمي" بهدف التواصل مع الدول المجاورة ودول الشرق الاوسط وتوحيد الفكر بخصوص الاتصال الحكومي .



وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين عن مشاركة الشارقة خبراتها مع دول مجلس التعاون عن طريق استضافة هذا المنتدى في مكان آخر، اكد الشيخ القاسمي ضرورة تبادل الخبرات لمزيد من الاستفادة خصوصا بأن علاقتنا مع دول مجلس التعاون والدول العربية متينة في هذا المجال وقال انه خلال زيارته لعدد من الدول المجاورة ناقش المشاركة في الجائزة والشبكة الاقليمية سالفة الذكر وفي بعض الفعاليات التي تخص المنطقة ككل ، اما بخصوص التعاون من خلال المنتدى فيتم من خلاله استقطاب اصحاب الخبرة والتجارب والمشاركين في ورش العمل من جميع الدول .







أ.أ/س.ي



بنا 1535 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/29 - 41 : 06 PM