وزيرة الصحة ترعى فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار " كيف أسهم في مجتمعي"

المنامة في 29 مارس / بنا / تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة عُقدت اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار "كيف أسهم في مجتمعي"، بمركز حالة بوماهر الصحي بمحافظة المحرق، وذلك بتنظيم من وزارة الصحة وبمشاركة "مركز معا للتربية الخاصة".



وفي بداية الفعالية التي حضرها سعادة النائب جمال بوحسن عضو مجلس النواب وكبار المسئولين من وزارة الصحة والجهات المعنين بذوي الاحتياجات الخاصة من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأهلية، رحبت وزيرة الصحة بالحضور والذي جاء ليشارك في الرسالة النبيلة لخدمة هذه الفئة في المجتمع.



وقالت الوزيرة في كلمة القتها بأن وزارة الصحة تهتم اهتماما كبيرا بالبرامج التي تساهم في رفع وتحسين الصحة ونوعية الحياة وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية التي ترتقي بمستوى المواطنين في المجتمع، مبينة بأن الوزارة تدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهتم بالخدمات الموجهة لهذه الفئة من المجتمع لتمد من خلال ذلك جسور التواصل بين هذه الفئة وأقرانهم الأصحاء وتشركهم في المجتمع، ذاكرة اعتبار منظمة الصحة العالمية لمتلازمة داون جزءًا من التجربة الإنسانية التي تسهم في التنوع الإنساني، حيث الاشخاص المصابين هم أعضاء مقدرين في الاسرة البشرية المتنوعة ويستطيعون المشاركة في مستقبل يتيح العيش بكرامة والفرص للجميع ويمكن تحسين نوعية حياة الذين يعانون من متلازمة داون والتوحد من خلال توفير الرعاية الصحية المنتظمة ومن خلال الرعاية الأبوية والدعم المجتمعي.



وأكدت وزيرة الصحة على أن هذا اللقاء يشكل أهمية في طرح موضوع جودة الحياة لدى أسر أطفال "متلازمة داون" واستعراض المفاهيم والدارسات التي ترتقي بجودة الحياة لديهم أو لدى أسرهم، وان إشراك أصحاب الشأن في مثل هذه اللقاءات تطرح التجارب من قبل أولياء الأمور والخبراء لا شك ستكون إضافة تساهم في الوصول إلى أساليب وحلول تساعدهم على مساعدة أطفالهم.



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي ينص على إعلان يوم 21 مارس يومًا عالميًّا لمتلازمة داون، والذي يُحتفل به سنويًّا، ودعت جميع أعضاء ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الأخرى ‏والمجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم ‏العالمي لمتلازمة داون بطريقة مناسبة لتوعية الجمهور بمتلازمة داون.



وقد أختير شعار اليوم العالمي لهذا العام 2018م، لتركز الاحتفالية على موضوع "كيف أسهم في مجتمعي"، لتسليط الضوء على الإسهامات القيمة للمصابين بمتلازمة داون، سواء في مدارسهم، أو أعمالهم، وفي مجتمعاتهم والحياة العامة بجوانبها المتعددة السياسية منها، والثقافية، والرياضية، والإعلامية، والترفيهية.



أ.أ/م.ح.



بنا 1438 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/29 - 40 : 05 PM