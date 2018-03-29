بناء على توجيهات مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية... انطلاق الحملة التوعوية (تجنب)

المنامة في 29 مارس / بنا / بناء على توجيهات سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، انطلقت الحملة التوعوية (تجنب) والتي تهدف لتوعية المجتمع من الآثار المترتبة من (تجنب) تجاهل قراءة العقد، عدم الالتزام بالعقد، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال التبليغ، تجاهل أي اتصال من الجهات الرسمية، تجاهل الاستشارة في حال عدم معرفة لأي فقرة أو بند في العقد، التعامل مع الأماكن غير المرخصة.



وبدأت الحملة بمحاضرة توعوية في جامعة AMA الدولية وألقاها النقيب عبداللطيف ساتر والنقيب ناصر الكبيسي وسط حضور كبير للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتجاوز عدد الحضور 300 شخص.



أ.أ/م.ح.



بنا 1434 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/29 - 38 : 05 PM