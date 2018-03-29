الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لانهاء الاحتلال الاسرائيلي

القاهرة في 29 مارس /بنا/ دعت جامعة الدول العربية اليوم الخميس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بالتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة من أجل انهاء

الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



وأكدت الجامعة في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى ال42 ليوم الارض الذى يوافق ال30 من مارس من كل عام أهمية تحقيق السلام العادل استنادا الى قرارات الشرعية الدولية

و(مبادرة السلام العربية) ورؤية حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اكد البيان دعم الجامعة العربية الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه ضد آلة القمع الإسرائيلية مشيدا "بتضحياته الجسام في سبيل نيل

حريته واستقلاله".

وطالب المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته بتحرك "فوري" من شأنه منع الانتهاكات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتفعيل الحماية الدولية له "وهو الأساس لتمكينه من الخلاص من مأساته التي طال عليها الزمن على طريق ممارسة حقه في تقرير المصير على أرضه ووطنه بكل حرية أسوة بكل شعوب العالم".



وشدد البيان على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن وجميع دول العالم الحر المؤمنة بالسلام بدورها في الضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وحصارهم واعتقالهم ومصادرة اراضيهم وهدم منازلهم وتجريف أراضيهم.



ويوافق غدا الجمعة الذكرى ال42 ليوم الأرض الفلسطيني الذي يحيي ذكرى اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مثل هذا اليوم من عام 1976 على الاستيلاء على نحو21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل وحرمان أصحابها من التمتع بحقوق الملكية لأراضيهم وتهجيرهم من ديارهم قسرا.



واستولت سلطات الاحتلال على تلك الاراضي بغرض اقامة المستوطنات للمهاجرين اليهود في عمليات توصف بأنها "أعمال عدوانية وعنصرية" في اطار خطة لتهويد المناطق

الفلسطينية وتفريغها من أهلها.



وادى هذا الأمر الى اعلان الفلسطينيين في الداخل الاضراب العام واندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة واعتقال المئات منهم وتمخض عن هذه

الهبة ذكرى (يوم الأرض).



س.ي



بنا 1409 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/29 - 16 : 05 PM