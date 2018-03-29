"بيان البحرين" تقيم محاضرة في جامعة البحرين عن الطاقة المتجددة‎

المنامة في 29 مارس / بنا / أقامت مدرسة بيان البحرين محاضرة في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة البحرين لطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.



وقدم فريق التعزيز البيئي لمدرسة بيان البحرين (Eco Boosters) محاضرة تثقيفية إعلامية عن الفريق الفائز "بجائزة زايد العالمية لطاقة المستقبل" على صعيد آسيا وتم شرح أساسيات المشروع والذي يهدف الى نشر الوعي بين طلاب المدارس والمجتمع كامل حول ممارسات وتكنولوجيا الإستدامة، والتعريف بالعناصر الأساسية للإستدامة وهي: التقليص، إعادة الإستخدام، نشر الوعي والطاقة المتجددة.



كما شارك الحضور مختلف مراحل تطبيق المشروع حيث عمل الفريق منذ يونيو عام 2017، وبدأ من خلال إجراء مراجعة الطاقة في الكافتيريا. وشارك الفريق بأكمله في البحث عن عمليات مبتكرة وقابلة للتطبيق لإنتاج الديزل الحيوي والغاز الحيوي، وإعادة تدوير المياه الرمادية، وإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتسميد، والزراعة العمودية.



وتبنت مدرسة بيان البحرين هذا المشروع كمنصة تعليمية رائدة رغبة منها بمشاركة هذه التجربة مع مختلف أعضاء المجتمع والهيئات الحكومية والخاصة، مبتكرة للإستدامة والطاقة المتجددة.



وشاركت هذه المنصة التعليمية لأول مرة مع أعضاء المجتمع من خلال معرض الحدائق الدولي وهذه المنصة حاليا متواجدة في المدرسة وتمت دعوة الحضور إلى زيارة المنصة التعليمية للإطلاع عن قرب على تفاصيلها.



وأخيرا تقدم ممثلو مدرسة البيان بخالص الشكر والتقدير لجامعة البحرين وشكر خاص للدكتور معمر طالب على هذه الفرصة لتبادل الخبرات وخلق مجال للتعاون بين مختلف الهيئات التعليمية.





أ.أ/م.ح.



بنا 1408 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/29 - 14 : 05 PM