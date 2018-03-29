الداخلية المغربية: إجهاض مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب

الرباط في 29 مارس / بنا / أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس، عن إجهاض مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب.



وذكرت الوزارة في بيان، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من "تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينتي واد زم وطنجة، مكونة من 8 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ"داعش".



وقال البيان إن "التحريات الدقيقة أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة، وذلك تنفيذا للأجندة التخريبية لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية".



وأضاف أن "أفراد هذه الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ"داعش" وتبنيه منهجا عقائديا مخالفا لهذا التنظيم الإرهابي".



وأوضح البيان أن "إيقاف هذه العناصر المتطرفة يندرج في إطار الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر الإرهابي المتنامي من طرف مناصري "داعش" وإفشال مخططاتهم التخريبية الرامية لإثارة الفوضى وزرع الفتنة بالمملكة" مضيفة أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



ع ع



بنا 1343 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/29 - 46 : 04 PM