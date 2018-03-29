مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" يفتتح أعماله يوم غد الجمعة

المنامة في 29 مارس / بنا / تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، يُفتَتح يوم غد الجمعة مؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018"، وذلك في فندق كراون بلازا.



واستقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة في مكتبه كلا من رئيس المؤتمر الدكتور محمد شهدا ونائبه الدكتور محمد العرادي، إضافة إلى رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور أحمد شهدا، حيث استمع معاليه منهم إلى آخر الاستعدادات التي جرى اتخاذها من أجل تحقيق هذه الفعالية الطبية لأهدافها المنشودة، فيما أعرب القائمون على المؤتمر خلال اللقاء عن شكرهم لمعاليه على تكرمه برعاية ودعم هذه الفعالية الطبية للعام الثالث على التوالي.



ويتحدث في مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" هذا العام 22 محاضرا دوليا من المختصين في الطب وطب الأسنان و"اللايف ستايل"، من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والسويد والهند ومصر ولبنان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.



ويستعرض المتحدثون خلال يومي المؤتمر طيفا واسعا من المحاور ذات الصلة بطب الاسنان وأحدث تطوراته حول العالم، وذلك عبر عدد من المحاضرات واللقاءات وورش العمل، مع التركيز على أبرز الممارسات العلمية والمهنية الحديثة في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى إلقاء الضوء على حياة طبيب الأسنان من النواحي الأكاديمية والعملية والصحية، وكذلك من النواحي الاجتماعية والأسرية.



ويحظى مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" في نسخته الثالثة بمشاركة خليجية واسعة موزعة بنسبة 30% من مملكة البحرين، و60% من المملكة العربية السعودية، والـ 10% الباقية من باقي دول الخليج العربي والمنطقة والعالم.



ومؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" معتمد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين بما يعادل 15 ساعة أكاديمية.



وينظم المؤتمر سنويا كل من معهد BDA Training للتدريب الطبي وشركة ترتيب، ويقام المؤتمر هذا العام بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين"، ومجلس التنمية الاقتصادية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والجمعية السعودية لطب الأسنان، وجامعة رياض العلم في المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيزتا"، ومزاراتي.



ومن المرتقب أن يحقق المؤتمر جملة من الأهداف من بينها زيادة الوعي الأكاديمي والمهني لأطباء الأسنان، وإثراء خبراتهم واطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية، وتسليط الضوء على احتياجات أطباء الأسنان في مملكة البحرين واستكشاف الفرص أمامهم.



ويهدف المؤتمر أيضا إلى إبراز أهمية توفير حياة صحية ورياضية لطبيب الأسنان بما يرفع من مستوى أدائه المهني، وإتاحة منصة للتعارف بين أطباء الأسنان في مملكة البحرين وتوثيق الزمالة وتبادل التجارب العلمية والفنية فيما بينهم، مع التركيز على أهمية تقنيات التواصل الاجتماعي في حياة الطبيب من خلال تعزيز علاقته بمرضاه ولإبراز مهاراته الطبية.





أ.أ/ع ذ



بنا 1332 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/29 - 36 : 04 PM